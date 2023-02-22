Российские десантники сообщили о ежедневном продвижении в ЛНР

Офицеры ВДВ рассказали о ежедневном захвате российскими силами новых позиций в ЛНР

Российские десантники в зоне специальной военной операции ежедневно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций в ЛНР. Об этом РИА Новости сообщили офицеры воздушно-десантных войск (ВДВ).

В частности, командир парашютно-десантного батальона с позывным Граф рассказал, что в настоящий момент бойцы подразделения закрывают промежуток между занятыми участками фронта за вчерашний и сегодняшний день. «Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже», — пояснил он.

Его подчиненный, командир роты уточнил, что одной из групп удалось закрепиться в 200 метрах от другой, и текущая задача — соединить фланги.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются по всем направлениям на линии соприкосновения. «Продвигаются тяжело, но продвигаются по всем направлениям», — заявил он.

19 февраля командир одного из подразделений российского добровольческого отряда «Эспаньола» с позывным Выходной также рассказал, что в районе Угледара вновь началось медленное продвижение российских войск, в том числе отрядов морской пехоты и донецких батальонов особого назначения. «Этот участок фронта очень тяжелый, но ребята наши двигаются вперед везде. Под городом они уже воюют», — заверил он.