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16:12, 22 февраля 2023Наука и техника

Новые iPhone получат больше оперативной памяти

TrendForce: смартфоны серии iPhone 15 получат 8 гигабайт оперативной памяти

Фото: Thomas Peter / Reuters

Apple намерена заметно улучшить характеристики будущих смартфонов. Об этом сообщается в отчете агентства TrendForce.

Как стало известно авторам материала, самые дорогие телефоны серии iPhone 15 получат 8 гигабайт оперативной памяти. Для сравнения, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вышли с 6 гигабайтами оперативной памяти. Апдейт повысит производительность гаджетов и позволит устройствам обрабатывать больше задач в фоновом режиме.

Специалисты заметили, что это первый подобный апгрейд с 2020 года, когда Apple оснастила телефоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max 6 гигабайтами оперативной памяти. Скорее всего, американская компания анонсирует новую серию смартфонов на презентации в сентябре.

В отчете также говорится, что из-за неблагоприятных факторов на рынке рост среднего объема оперативной памяти в смартфонах замедлился. «При разработке устройств, выпуск которых был запланирован на 2022 год, компании в основном придерживались аппаратных спецификаций, которые могли быть обеспечены компонентами в их существующих запасах», — отметили авторы, подчеркнув, что в настоящий момент ситуация с комплектующими заметно улучшилась.

Ранее журналисты издания 9to5mac сообщили, что будущий смартфон Apple получит корпус в стиле iPhone 5c и сенсорные кнопки. Компания также откажется от нержавеющей стали в смартфонах iPhone 15 Pro и 15 Pro Max в пользу титана.

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Андрей Ставицкий
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