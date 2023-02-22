Пенсионерка полюбила электронную танцевальную музыку и посетила более 50 рейвов

The Mirror: в Австралии фанатка электронной музыки на пенсии посетила более 50 рейвов

Пенсионерка из австралийского города Сидней полюбила электронную танцевальную музыку и посетила более 50 рейвов и музыкальных фестивалей. Об этом сообщает The Mirror.

57-летняя Линн Коул всегда была фанаткой электронную музыки, но после рождения ребенка не могла посещать большую часть рейвов. Когда трое детей женщины подросли, она стала водить их на такие вечеринки. Сейчас дети австралийки перестали посещать рейвы, поэтому Коул ходит на них одна.

Недавно австралийка вышла на пенсию и купила дом на колесах, чтобы ездить на фестивали по всей Австралии. В следующем году она планирует отправиться в путешествие по Европе и посетить там хардстайл-фестиваль.

На рейвах женщину окружают люди, которые более чем вдвое моложе нее. Найти единомышленников своего возраста, чтобы вместе ездить на концерты и фестивали, оказалось слишком сложно.

Мы здесь по одной причине — для того чтобы почувствовать себя связанными с диджеями и их музыкой, вне зависимости от возраста. Это потрясающая энергия и вайб. Я встречаю старых друзей, с которыми познакомилась на прошлых фестивалях, и всегда нахожу новых. Я люблю людей и люблю обниматься Линн Коул фанатка электронной музыки на пенсии

Коул не планирует отказываться от своего увлечения и намерена тусоваться всегда. Она посещает все фестивали электронной музыки, до которых может добраться. Ее любимый жанр — хардстайл. «Я любила хардстайл еще тогда, когда его называли хаусом», — пояснила она.

Женщина посетила более 50 музыкальных фестивалей и регулярно ходит на небольшие мероприятия в местных барах и ночных клубах. На вечеринках Коул не употребляет алкоголь, наркотики и сигареты. По ее словам, ей просто нравится музыка, ритм которой превышает скорость биения сердца при сердечном приступе.

Ранее сообщалось, что в английском городе Эрмстон, графство Большой Манчестер, Великобритания, 12-летний мальчик устроил подпольный рейв в туалете своей школы — колледже Святого Антония. Учителя нагрянули на подпольное мероприятие только через полчаса после начала, разогнали всех участников и конфисковали колонку и разноцветные светильники.