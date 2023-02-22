«Одноклассники» подвели итоги работы игровой платформы

«Одноклассники»: доходы разработчиков за размещение рекламы выросли на 40 процентов

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) подвела итоги работы игровой платформы за 2022 год. Об этом сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе сервиса.

За прошедший год общие доходы разработчиков за размещение рекламы в их проектах выросли в рублях на 40 процентов. Отмечается, что драйвером роста являются мобильные игры — рост выплат составил 77 процентов год к году.

«В ближайшее время ОК планируют увеличивать привлекательность игровой платформы для разработчиков и их доходы с помощью запуска новых рекламных форматов. В частности, в ОК стал доступен формат продвижения в виде sticky-баннера», — сказано в пресс-релизе.

До интеграции формата в игру и получения дополнительного дохода разработчикам необходимо реализовать подбор и показ рекламы, используя SDK, а также выбрать место для показа баннера. Оставшиеся задачи решит игровая платформа. Sticky-баннеры доступны в приложении сервиса на Android, однако вскоре они появятся и на других платформах.

Самыми популярными играми по внутриигровым покупкам у пользователей мобильной платформы стали «Целуй и знакомься», «Елочка» и «Сокровища пиратов».

Ранее «Одноклассники» и Госфильмофонд России запустили новый проект. В рамках него звезд и блогеров привлекли для озвучки диафильмов, которые были особенно популярны в СССР.