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11:07, 22 февраля 2023Наука и техника

В самом дорогом смартфоне Samsung нашли дефект

BGR: пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra пожаловались на проблему с экраном

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Пользователи Samsung Galaxy S23 Ultra рассказали о дефекте телефона. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты портала обратили внимание на жалобы владельцев нового флагмана Samsung в соцсетях. Обладатели смартфона рассказали, что на краях выключенного дисплея аппарата можно заметить артефакты: по словам пользователей, это выглядит так, как будто защитное стекло отслоилось от матрицы.

«Либо у смартфона какие-то серьезные проблемы с контролем качества первой партии, либо я просто самый невезучий человек», — пожаловался пользователь Twitter под ником Orange_Scooter. Посетителя площадки поддержали несколько других владельцев Galaxy S23 Ultra. Флагман является самым дорогим нескладным смартфоном в линейке Samsung, он стоит минимум 1,2 тысячи долларов, или около 90 тысяч рублей.

В компании отреагировали на жалобы, заявив, что артефакты на экране нельзя считать дефектом оборудования. В сообщении говорится, что они появляются в ходе процесса прессования стекла, который обеспечивает гидроизоляцию и пыленепроницаемость устройства. «Тем не менее подобного несовершенства дизайна не должно быть у флагманского телефона за 1,2 тысячи долларов», — заявили журналисты.

Ранее блогер Зак Нельсон протестировал прочность нового флагмана Samsung. Аппарат Galaxy S23 Ultra выдержал испытание огнем и проверку на сгибание.

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Андрей Ставицкий
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