Bloomberg: ЮАР столкнулась с рекордным энергетическим кризисом и ежедневными отключениями

Южно-Африканская Республика (ЮАР) столкнулась с рекордным энергетическим кризисом, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ЮАР переживает дефицит электроэнергии с 2008 года из-за беспрецедентного количества поломок на электростанциях госкомпании «Эском». С ноября 2022 года в моменты пиковой нагрузки на энергетическую инфраструктуру по всей стране происходит ежедневное отключение электроэнергии.

В августе 2022 года «Эском» захотела обесточить городской округ Цване, где находится столица ЮАР, Претория, из-за долгов по коммунальным платежам. Срок уплаты по счетам прошел 17 августа, мэрия задолжала холдингу «Эском» 1,6 миллиарда рандов (около 100 миллионов долларов).

В ЮАР близится к завершению строительство новой гигантской электростанции, которая будет сжигать до 15 миллионов тонн угля в год вплоть до 2073 года. Африканская страна решила променять спасение планеты на комфорт, поскольку уже более 10 лет страдает от веерных отключений электроэнергии.