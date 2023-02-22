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13:12, 22 февраля 2023Мир

Страна БРИКС столкнулась с энергетическим кризисом

Bloomberg: ЮАР столкнулась с рекордным энергетическим кризисом и ежедневными отключениями

Фото: Esa Alexander / Reuters

Южно-Африканская Республика (ЮАР) столкнулась с рекордным энергетическим кризисом, передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что ЮАР переживает дефицит электроэнергии с 2008 года из-за беспрецедентного количества поломок на электростанциях госкомпании «Эском». С ноября 2022 года в моменты пиковой нагрузки на энергетическую инфраструктуру по всей стране происходит ежедневное отключение электроэнергии.

В августе 2022 года «Эском» захотела обесточить городской округ Цване, где находится столица ЮАР, Претория, из-за долгов по коммунальным платежам. Срок уплаты по счетам прошел 17 августа, мэрия задолжала холдингу «Эском» 1,6 миллиарда рандов (около 100 миллионов долларов).

В ЮАР близится к завершению строительство новой гигантской электростанции, которая будет сжигать до 15 миллионов тонн угля в год вплоть до 2073 года. Африканская страна решила променять спасение планеты на комфорт, поскольку уже более 10 лет страдает от веерных отключений электроэнергии.

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Глеб Бажуткин
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