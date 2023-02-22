Членство Союза журналистов России в Международной федерации приостановили

Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Международная федерация журналистов (МФЖ) приостановила членство в ней Союза журналистов России (СЖР), заявил председатель СЖР Владимир Соловьев. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил ТАСС.

По словам Соловьева, генеральный секретарь МФЖ Энтони Белланже уведомил его о прекращении членства СЖР письмом.

Председатель СЖР назвал решение Международной федерации журналистов исключительно политическим. Он также указал, что руководство МФЖ такой мерой нарушило собственный же устав.

«Мы ничего делать не планируем с их решением. Теперь у нас развязаны руки для решений в вопросах международного сотрудничества», — подчеркнул Соловьев. Помимо того, после замораживания членства СЖР перестанет платить большие ежегодные взносы в МФЖ, добавил он.

31 января стало известно, что МФЖ инициировала исключение СЖР из своего состава. Однако Соловьев сообщил, что СЖР не получал никаких официальных уведомлений об исключении из федерации.

Он также раскрыл, что на необходимости такой меры в отношении Союза журналистов России настояли скандинавские страны. Позднее в МФЖ объявили, что рассмотрят вопрос о приостановке членства СЖР на экстренной сессии 22 февраля.