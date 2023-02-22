В МИД назвали условие возобновления ДСНВ

Рябков: возобновление ДСНВ в прежнем виде целиком зависит от действий США

Возобновление участия России в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) целиком и полностью зависит от действий США. Такое условие возрождения ДСНВ в прежнем виде назвал замглавы российского МИД Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

«Думаю, шансы на возрождение [ДСНВ] в прежнем виде есть, но это зависит целиком и полностью от поведения США, от осознания или неосознания ими пагубности курса, который они проводят на российском направлении», — заявил дипломат.

Вместе с тем Рябков отметил, что «при сохранении антироссийской доминанты» о возобновлении договора не может быть и речи.

22 февраля президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия России в ДСНВ во время оглашения послания Федеральному собранию в среду, 21 февраля. По его словам, Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Глава государства объяснил, что в дальнейшем для взаимодействия в рамках договора нужно будет понимать, как именно будет учитываться совокупный ядерный арсенал НАТО.