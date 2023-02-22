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11:40, 22 февраля 2023Мир

В МИД заявили о желании Запада навредить России

Замглавы МИД Рябков заявил, что Запад хочет навредить России
СюжетРоссия и НАТО:
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В настоящее время Запад хочет навредить России на любом уровне, и это желание выходит далеко за пределы украинского кризиса. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, сообщает ТАСС.

Он отметил, что западные страны пытаются ориентироваться на США. В связи с этим «подстегиваемая Вашингтоном напряженность выходит далеко за рамки украинского кризиса», — утверждает Рябков. Он добавил, что США и «возглавляемый ими» Запад сегодня пытаются навредить России в каждой сфере и каждом регионе мира.

21 февраля американский президент Джо Байден сказал, что Вашингтон и Евросоюз (ЕС) не стремятся к войне с Россией. «США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», — заявил он и при этом напомнил о сплоченности НАТО в вопросах поддержки Украины.

При этом американский разведчик Скотт Риттер констатировал поражение Украины. Он заявил, что, несмотря на помощь Запада и обещания поддержки Киева, республику точно ждет поражение в конфликте с Россией. Помимо этого, разведчик рассказал, что НАТО не сможет восполнить потребности ВСУ в артиллерийских боеприпасах и технике.

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Варвара Кошечкина
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