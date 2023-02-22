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08:06, 22 февраля 2023Мир

Байден заявил об отсутствии стремления Запада к нападению на Россию

Байден заявил, что Запад не стремится к нападению на Россию или ее уничтожению
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и Евросоюз (ЕС) не стремятся к войне или уничтожению России. Его слова приводит РИА Новости.

США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию

Джо БайденПрезидент Соединенных Штатов

Об этом политик сообщил в ходе выступления в Варшаве.

Глава США также во время своей речи подчеркнул сплоченность НАТО в вопросах поддержки Украины. Он призвал не сомневаться в устойчивости такой позиции. Кроме того, Байден выразил уверенность, что альянс не будет разделен.

Москва раскритиковала выступление Байдена

Выступление американского лидера прокомментировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она отреагировала на обращение президента к россиянам, заявившего, что НАТО и Запад России не враг. Политик напомнила о существовании слова «недруг», которое, по ее мнению, хуже, чем «враг».

О выступлении Байдена также высказался первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Он счел его достаточно «блеклым». Кроме того, добавил сенатор, Москву не удастся провести заверениями о нежелании Запада нападать на Россию, поскольку она «знает цену их слов и обещаний».

В свою очередь глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас назвал Байдена лидером государства с неонацистской идеологией, рассказавшего русофобам, как США ценят свободу и права человека.

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21 февраля 2023

Президент США тайно посетил Киев

Американский лидер прибыл в столицу Украины 20 февраля с необъявленным визитом. Уточняется, что секретность была соблюдена по соображениям безопасности, политик покинул Вашингтон без предупреждения.

В Киеве Байден встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины, а также пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи на сумму 500 миллионов долларов.

Отмечается, что Вашингтон намерен передать Киеву артиллерийские реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, средства противовоздушной обороны (ПВО), противотанковые системы и другое вооружение.

Реакция на поездку Байдена в Киев

Посещение американским президентом Киева прокомментировал подполковник армии США Дэниэл Дэвис, назвав его постановочным. Он заявил, что этот визит не принес какой-либо пользы Украине. Подполковник пояснил, что Вашингтон и так планирует передать Киеву все, что тот попросит.

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Политолог Александр Асафов предположил, что решение Байдена о поездке в Киев было спонтанным. По его словам, единственной целью этого визита является усиление месседжа от Мюнхенской конференции. Асафов также подчеркнул, что секретность плана политика была вызвана опасениями из-за возможного неодобрения и напряженных дискуссий даже со стороны соратников.

Однако, несмотря на всю конфиденциальность поездки, глава ФСБ Александр Бортников заявил, что Москва была поставлена в известность о предстоящем визите Байдена в Киев. Он указал, что российская сторона не давала никаких гарантий безопасности президента.

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Варвара Кузьмина
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