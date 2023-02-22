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13:49, 22 февраля 2023Интернет и СМИ

Роскомнадзор отреагировал на сбои в работе «Википедии»

Роскомнадзор на фоне сбоев у «Википедии» заявил, что не ограничивает к ней доступ

Фото: Clique Images / Unsplash

Роскомнадзор отреагировал на сообщения о сбоях в работе «Википедии», появившиеся в среду, 22 февраля. На фоне жалоб на работу онлайн-энциклопедии регулятор заявил ТАСС, что не блокирует ее.

«Роскомнадзор не ограничивает работу сайта "Википедия" на территории России», — сообщили агентству.

Жалобы на неполадки в работе «Википедии» появились днем в среду, 22 февраля. О проблемах с доступом к ней сообщили жители России, США и стран Европы.

В онлайн-энциклопедии вскоре раскрыли, что пользователи из Москвы столкнулись с проблемами в работе сайта онлайн-энциклопедии в 12:25. Там также заявили, что технические специалисты работают над устранением причин сбоя. Позднее доступ к онлайн-энциклопедии в России был восстановлен.

Ранее сообщалось, что «Википедию» заблокировали в Пакистане. Причиной стало то, что онлайн-энциклопедия не удалила «богохульный» контент, как того требовали власти страны.

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Маргарита Щигарева
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