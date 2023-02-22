Путин подтвердил готовность встретить Си Цзиньпина

Президент Путин подтвердил готовность встретить председателя КНР Си Цзиньпина в Москве

Россия готова к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, заявил президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Конечно, мы ждем председателя Китайской Народной Республики с визитом в Россию, мы договаривались об этом раньше», — сказал Путин на встрече с главой китайской дипломатии Ван И.

Ранее Путин в беседе с Ван И назвал Си Цзиньпина своим другом. «Хотел бы в начале беседы прямо передать самые наилучшие пожелания нашему, моему другу, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину», — сказал российский лидер.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал сообщить о сроках встречи Путина и Си Цзиньпина. По его словам, лидеры двух стран поддерживают тесный диалог. «Мы дорожим и сохраняем наши отношения продвинутого стратегического партнерства, которые подразумевают регулярное общение глав государств», — высказался Песков.