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19:01, 22 февраля 2023Бывший СССР

Захарова высказалась о призыве президента Литвы нарушить «красные линии»

Захарова заявила об отсутствии мозгов у президента Литвы из-за его слов о «красных линиях»

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о призыве президента Литвы Гитанаса Науседы нарушить «красные линии». По ее мнению, если у него в голове есть «красные линии», значит, там «нет мозгов». Об этом Захарова заявила на брифинге, передает РИА Новости.

Ранее Науседа заявил, что Запад должен решиться нарушить «красные линии» в вопросе поставок вооружения на Украину. По его мнению, эти «линии» находятся только в головах, в реальности их не существует.

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Алевтина Запольская
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