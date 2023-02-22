Захарова назвала причину нереальности мирного плана по Украине

Захарова: миротворческие идеи по Украине разбиваются о желание США расчленить Россию

Все идеи установления мира на Украине разбиваются о желание США расчленить Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до "последнего украинца" с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну. А далее сфокусироваться на сдерживании Китая», — назвала она причину нереальности мирного плана.

Ранее Захарова заявила об отсутствии политической воли Запада и Киева для достижения мира на Украине. «Мы всегда используем переговорный процесс до самой последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», — сказала она.