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20:01, 22 февраля 2023Мир

Захарова назвала причину нереальности мирного плана по Украине

Захарова: миротворческие идеи по Украине разбиваются о желание США расчленить Россию

Фото: Reuters

Все идеи установления мира на Украине разбиваются о желание США расчленить Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Пока любые миротворческие идеи и схемы разбиваются о желание Вашингтона продолжать войну с Россией до "последнего украинца" с целью ослабить, а в идеале обезглавить, раздробить и взять под свой контроль нашу страну. А далее сфокусироваться на сдерживании Китая», — назвала она причину нереальности мирного плана.

Ранее Захарова заявила об отсутствии политической воли Запада и Киева для достижения мира на Украине. «Мы всегда используем переговорный процесс до самой последней возможности. Дипломатия и возможности урегулирования для нас всегда в приоритете. В данном случае все возможности были испробованы и при этом исчерпаны. Для скорейшего мира нужна политическая воля Запада, если кто-то это до сих пор не понял, и его киевских подопечных», — сказала она.

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Глеб Бажуткин
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