Связавшего провал допинг-теста с частым поеданием яиц боксера оправдали

WBC оправдал боксера Конора Бенна, связавшего провал допинг-теста с поеданием яиц

Всемирный боксерский совет (WBC) оправдал британца Конора Бенна, обвиненного в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, спортсмен предоставил WBC информацию о диете, из-за которой он ел очень много яиц в период, когда была сдана положительная допинг-проба, и связал питание с проблемой. WBC признал доводы боксера убедительными и посчитал, что он мог принять запрещенный препарат кломифен, повышающий тестостерон, непреднамеренно.

Бенн провел на ринге 21 бой и выиграл все из них. Он не смог провести поединок против Криса Юбенка-младшего в октябре 2022 года из-за проваленного допинг-теста.

В конце января 2020 года канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант назвала секс причиной провала допинг-теста. Спортсменка заявила, что вещество попало к ней после «обильного обмена жидкостями» с мужчиной. В итоге Венсан-Лапуант была оправдана.