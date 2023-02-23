Ученые назвали преимущество дневных тренировок над вечерними

Ученые назвали время с 11.00 до 17.00 наиболее благоприятным для занятий спортом

Ученые из Академии медицинских наук провинции Гуандун (Китай) назвали преимущество дневных тренировок над вечерними. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

В ходе исследований выяснилось, занятия в дневное время благоприятнее сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы, чем вечерние. Наиболее заметные улучшения наблюдались у мужчин и пожилых людей.

Специалисты рекомендовали включить в свой график как минимум 150 минут интенсивных или умеренных нагрузок еженедельно. Оптимальное время для тренировок, по их словам, приходится на промежуток с 11.00 до 17.00.

Ранее фитнес-эксперт Джей Кардиелло рассказал о правилах возвращения к тренировкам после долгого перерыва. Специалист посоветовал начать с йоги или упражнений на растяжку и гибкость дважды в неделю.