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07:38, 23 февраля 2023Мир

США задумались о публикации данных о возможности передачи КНР оружия России

WSJ: США думают о публикации разведданных о возможности передачи Китаем оружия России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация президента США думает о возможности публикации данных разведки, которые бы демонстрировали, что власти Китая размышляют над возможной передачей вооружений России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По их информации, в последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что КНР может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение еще не принято. Ранее Пекин проявлял осторожность, однако похоже, что эта позиция меняется, добавили источники газеты, не уточнив детали разведданных.

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Как заявил высокопоставленный западный чиновник, если до этого «существовала явная неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», то сейчас данные разведок США и их союзников «намного менее двусмысленны».

Издание отмечает, что власти западных стран надеются, что они смогут «отговорить Пекин от бесповоротного решения». В Белом доме пока не приняли окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работают над возможной публикацией информации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность оказания военной поддержки России. По его словам, речь идет о помощи в виде оружия и боеприпасов.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию. В Министерстве также добавили, что политика КНР нацелена на урегулирование конфликта на Украине мирным путем.

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Марина Совина
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