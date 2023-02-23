США задумались о публикации данных о возможности передачи КНР оружия России

WSJ: США думают о публикации разведданных о возможности передачи Китаем оружия России

Администрация президента США думает о возможности публикации данных разведки, которые бы демонстрировали, что власти Китая размышляют над возможной передачей вооружений России. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников.

По их информации, в последние недели разведки стран Запада получили данные о том, что КНР может решиться на поставки вооружений в Россию, но окончательное решение еще не принято. Ранее Пекин проявлял осторожность, однако похоже, что эта позиция меняется, добавили источники газеты, не уточнив детали разведданных.

Как заявил высокопоставленный западный чиновник, если до этого «существовала явная неопределенность в отношении того, какую практическую помощь Китай может оказать России», то сейчас данные разведок США и их союзников «намного менее двусмысленны».

Издание отмечает, что власти западных стран надеются, что они смогут «отговорить Пекин от бесповоротного решения». В Белом доме пока не приняли окончательного решения о рассекречивании разведданных, но работают над возможной публикацией информации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность оказания военной поддержки России. По его словам, речь идет о помощи в виде оружия и боеприпасов.

В ответ МИД Китая призвал США прекратить распространять дезинформацию. В Министерстве также добавили, что политика КНР нацелена на урегулирование конфликта на Украине мирным путем.