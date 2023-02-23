Во Франции спрогнозировали итог политики вновь упавшего Байдена

Французский политик Филиппо: постоянно падающий Байден приведет Запад к третьей мировой

Председатель французской парламентской партии «Патриоты» Флориан Филиппо спрогнозировал итог правления президента США Джо Байдена, постоянно падающего на красных дорожках и допускающего оговорки в выступлениях. Об этом он написал в Twitter.

Французский политик напомнил, что за последние сутки Байден упал дважды: выходя из самолета и возвращаясь на борт. «А вчера он потерялся на красной дорожке. И именно за этим человеком нас просят идти навстречу третьей мировой войне...», — высказался Филиппо.

Ранее Байден споткнулся и «упал вперед» во время посадки в самолет в аэропорту Варшавы. На опубликованных кадрах видно, как американский лидер споткнулся на полпути вверх, после чего быстро поднялся и продолжил движение к двери. Перед тем как зайти в самолет, Байден помахал провожающим.

8 июня сообщалось, что президент США оступился, поднимаясь на борт номер один (Air Force One). Ранее, в марте 2021 года, Джо Байден трижды споткнулся и упал, поднимаясь на борт номер один.