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12:52, 23 февраля 2023Спорт

Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

Президент FIS Йохан Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на турниры

Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images

Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш ответил на вопрос о допуске российских спортсменов на международные турниры. Его слова о будущем лыжников приводит Fasterskier.com.

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остается сложной. Мы хотим избежать раскола спортивного сообщества», — заявил Элиаш. Он подчеркнул, что FIS собирается следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета и поддержать организацию в ее работе.

7 февраля член исполкома FIS Александр Панжинский рассказал о финансовых потерях из-за отсутствия россиян. Панжинский заявил, что на исполкоме FIS обсуждалась потеря зрительской аудитории, а также финансовые потери от продажи прав на ТВ-трансляции.

Российские лыжники пропускают сезон на международной арене из-за санкций, наложенных на них FIS.

Анастасия Борисова
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