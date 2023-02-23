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16:02, 23 февраля 2023Спорт

Иностранец из клуба РПЛ описал изучение русского фразой «знаю плохие слова»

Бразильский футболист «Краснодара» Боржес заявил, что знает много плохих слов на русском

Фото: ФК «Краснодар»

Бразильский полузащитник клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» Кади Боржес рассказал об изучении русского языка. Его слова приводит РИА Новости.

Иностранный футболист описал изучение языка фразой «знаю уже слишком много плохих слов». Он заявил, что его адаптация в России проходит хорошо, так как многие одноклубники говорят на португальском и испанском языках.

Боржес перешел в «Краснодар» в начале 2023 года. Сумма трансфера составила два миллиона евро. Футболист имеет польские корни и приступил к процессу натурализации для возможного выступления за национальную команду.

20 февраля футболист «Краснодара» Джон Кордоба заявил, что изначально не хотел возвращаться в Краснодар, как и другие легионеры, однако затем передумал. Он подчеркнул, что клуб сделал все для его возвращения.

7 марта Международная федерация футбола разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. Российские клубы также были исключены из розыгрыша еврокубков.

Анастасия Борисова
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