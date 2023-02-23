Испанцы раскритиковали приехавшего на Украину премьер-министра

Пользователи Twitter раскритиковали визит премьер-министра Испании Санчеса на Украину

Испанские пользователи Twitter раскритиковали визит премьер-министра Педро Санчеса на Украину. Возмущенные комментарии появились под постом, опубликованным на странице политика в популярной соцсети.

Политик разместил короткое видео, на котором видно, как он осматривает здания и беседует с местными жителями. Где конкретно снят видеоряд, не указывается. В подписи лишь пространно сообщается о том, что «Буча и Ирпень демонстрируют раны и шрамы». «Россия не победит в этой войне. Вся Испания поддерживает Украину», — отмечается в посте.

Реагируя на публикацию, пользователи платформы оставили множество комментариев, в которых принялись рассуждать о том, как лучше было бы поступить в сложившейся ситуации властям Испании и кто больше выигрывает от затянувшегося конфликта.

«Что им нужно сделать, так это найти выход из конфликта, а не настаивать на затягивании войны, как это делают США (...). За исключением России или Украины, больше всего [от этого конфликта] проигрывают европейцы, чей уровень жизни снизился, а налоги направляются на чужую войну. Больше всего выигрывают США, Китай и Индия», — написал пользователь с ником

O.R.

«Я не знаю, где находятся Буча или Ирпень. Не понимаю, зачем мы их снова и снова перевооружаем», — написала пользовательница платформы с ником Mar.

«Испания не должна ввязываться в войны (...). Прекратите клоунаду и разработайте достойную политику, чтобы иметь суверенную страну», — отметил Sergio Raya.

«Господин президент, вы будете делать предвыборные селфи со случайными украинцами?» — поинтересовалась La Robin.

Председатель правительства Испании Педро Санчес прибыл в Киев в четверг, 23 февраля. Согласно имеющимся данным, премьер планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

О планах Санчеса стало известно накануне, 22 февраля. Уточнялось, что данная поездка не была предусмотрена в официальной повестке дня кабмина королевства. По данным журналистов, визит, который приходится на годовщину начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, планировался в условиях строжайшей секретности.