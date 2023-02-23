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18:03, 23 февраля 2023Мир

В Испании задумали увеличить число поставляемых Украине танков

Премьер Испании Санчес: страна изучит, сможет ли она поставить Киеву 10 танков Leopard

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Испании изучают вопрос увеличения числа поставляемых Украине танков Leopard. О том, что власти думают над такой возможностью, в ходе визита в Киев сообщил премьер-министр королевства Педро Санчес, передает радиостанция Cadena SER.

Политик напомнил, что страна ранее обещала направить на Украину шесть Leopard 2 A4. «И мы намерены дойти до 10 [боевых машин] в течение следующих недель и месяцев», — добавил он.

Педро Санчес прибыл в Киев в четверг, 23 февраля. Отмечалось, что он проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже сообщалось, что испанские пользователи Twitter раскритиковали Санчеса за поездку на Украину. Свое возмущение они высказали под постом политика в соцсети с видео, на котором премьер осматривает здания и общается с жителями республики.

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Полина Матюхина
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