Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын экс-президента Украины Януковича перевел бизнес в Донецк под российскую юрисдикцию

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Так, согласно документам, компания «МАКО Холдинг» Януковича-младшего еще 17 января подала заявление о внесении сведений в реестр юридических лиц РФ. Теперь компания и ее структуры зарегистрированы в Донецке. Отмечается, что до этого группа компаний Януковича базировалась в Краматорске.

В январе Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына Януковича. Взысканию в пользу государства подлежат недвижимость и земельные участки, расположенные в российских Крыму и Донецке. Среди прочего, конфискованы «нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте», а также 16-летний внедорожник Toyota. При этом суд отказался изымать активы сына и жены экс-президента.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество экс-президента Украины. Уточняется, что все изъятое было передано в пользу государства.