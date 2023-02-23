Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 23 февраля 2023Бывший СССР

Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию

Сын экс-президента Украины Януковича перевел бизнес в Донецк под российскую юрисдикцию

Фото: Ирина Горбасева / Коммерсантъ

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр перевел свой бизнес под российскую юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Так, согласно документам, компания «МАКО Холдинг» Януковича-младшего еще 17 января подала заявление о внесении сведений в реестр юридических лиц РФ. Теперь компания и ее структуры зарегистрированы в Донецке. Отмечается, что до этого группа компаний Януковича базировалась в Краматорске.

В январе Апелляционная палата высшего антикоррупционного суда (ВАКС) Украины поддержала конфискацию имущества сына Януковича. Взысканию в пользу государства подлежат недвижимость и земельные участки, расположенные в российских Крыму и Донецке. Среди прочего, конфискованы «нежилые здания и сооружения с кортами и беседкой в Ялте», а также 16-летний внедорожник Toyota. При этом суд отказался изымать активы сына и жены экс-президента.

Ранее Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины изъял все имущество экс-президента Украины. Уточняется, что все изъятое было передано в пользу государства.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества
В Минфине раскрыли сроки определения размера взноса бизнеса в бюджет определят
Сын Януковича перевел бизнес в российскую юрисдикцию
ПВО Израиля перехватила пять ракет из сектора Газа
Женщина финансово отомстила только что родившей сестре за ненависть к ее мужу
Экс-советник Трампа восхитился замечанием Путина в адрес Запада
Иностранный хоккеист клуба КХЛ объяснил решение остаться в России
Мишустин поручил подготовить предложения по реализации послания Путина
США задумались о публикации данных о возможности передачи КНР оружия России
В HBO сообщили о возможных сроках выхода нового сезона «Дома дракона»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.