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06:48, 23 февраля 2023Мир

В США пристыдили «целующего Зеленского в зад» Байдена из-за Украины

Конгрессвумен Грин заявила, что Байден целует Зеленского в зад вместо визита в Огайо
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин пристыдила президента США Джо Байдена за его визит в Киев и его заботу об Украине, в то время как бывший американский лидер Дональд Трамп посетил Огайо, где поезд с опасными веществами попал в аварию. Об этом она написала в своем Twitter-аккаунте.

«Это мой президент Трамп. Тем временем Байден целует Зеленского в зад и втягивает всех нас, брыкающихся и кричащих, в мировую войну», — заявила Грин.

По ее мнению, Байден заботится лишь о том, как бы «развязать войну» на Украине и направить больше денег Киеву, в то время как Трамп помогает пострадавшим от химической аварии жителям Восточной Палестины в Огайо.

20 февраля Джо Байден посетил Киев с необъявленным визитом. По данным The New York Times, политик прибыл в украинскую столицу на поезде из Польши. Американский лидер встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским, выразил приверженность территориальной целостности Украины и пообещал дальнейшую поддержку, в том числе новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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Марина Совина
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