Пригожин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин поздравил военнослужащих с Днем защитника Отечества из Артемовска. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

«Передний край. Артемовск. Здесь можно поздравить всех парней, которые воюют и находятся на передовой, в госпитале, военных, которые бьются за нашу родину, добровольцев, тех, кто работает на заводе, производя боеприпасы», — обратился к военным Пригожин.

Он заявил, что Отечеству сейчас необходима их защита.

22 февраля советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины вскоре сдадут Артемовск. Он указал, что инициатива находится в руках у российских подразделений, которые вошли в Артемовск с его северной части.

Ранее Пригожин допустил, что Артемовск может быть окружен в марте-апреле текущего года. При этом он отметил, что спрогнозировать точные сроки окружения города сложно, поскольку Киев сейчас получает новые виды вооружений.