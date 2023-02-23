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17:03, 23 февраля 2023Мир

Страны G7 оценили возможности России под санкциями

Страны G7: санкции заметно подорвали возможности России
СюжетСанкции против России:

Фото: Martin Meissner / Pool / Reuters

Введенные против России санкции заметно подорвали ее возможности. Так ситуацию в совместном заявлении оценили министры финансов и управляющие центральными банками сообщества, передает РИА Новости,

Авторы документа заметили, что страны G7 продолжат принимать меры в вопросе антироссийских ограничений.

Кроме того, стало известно, что G7 планирует создать новый инструмент для ужесточения контроля за соблюдением антироссийских санкций. Уточняется, что они будут обмениваться данными в отношении чиновников и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен оценила состояние экономики России на фоне санкционного давления. «Российская экономика после американских санкций держится лучше, чем можно было ожидать изначально», — признала глава Минфина.

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Андрей Ставицкий
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