Страны G7 оценили возможности России под санкциями

Страны G7: санкции заметно подорвали возможности России

Введенные против России санкции заметно подорвали ее возможности. Так ситуацию в совместном заявлении оценили министры финансов и управляющие центральными банками сообщества, передает РИА Новости,

Авторы документа заметили, что страны G7 продолжат принимать меры в вопросе антироссийских ограничений.

Кроме того, стало известно, что G7 планирует создать новый инструмент для ужесточения контроля за соблюдением антироссийских санкций. Уточняется, что они будут обмениваться данными в отношении чиновников и компаний, которые подозреваются в «пособничестве» действиям России на Украине.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен оценила состояние экономики России на фоне санкционного давления. «Российская экономика после американских санкций держится лучше, чем можно было ожидать изначально», — признала глава Минфина.