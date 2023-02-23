Швеция не исключила передачу танков Leopard Украине

ТТ: министр обороны Швеции Пол Йонсон не исключил передачу Украине танков Leopard

Швеция может передать Украине танки Leopard, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Об этом он сообщил местному агентству ТТ.

По словам министра, в парламенте идет обсуждение этого вопроса, а потому исключать возможность передачи боевых машин Киеву нельзя. «В шведском парламенте растет поддержка относительно того, чтобы дополнительно предоставить некоторые из примерно 120 танков Leopard, имеющихся в стране», — подчеркнул Йонсон, добавив, что по этому вопросу Швеция также находится в тесном диалоге с Германией.

Кроме того, министр отметил, что Швеция готовится отправить Украине передовую артиллерийскую установку Arche. Объем помощи союзнику с начала российской спецоперации составил 14 миллиардов шведских крон, или около 100 миллиардов рублей.

Ранее стало известно, что Финляндия в рамках нового пакета помощи передаст Украине три танка Leopard 2. Кроме того, военные специалисты проведут обучение, связанное с использованием и обслуживанием этих боевых машин.