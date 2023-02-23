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18:10, 23 февраля 2023Ценности

Девушка сделала татуировку и расплакалась из-за результата

Блогерша Лидия Сойер расплакалась из-за неудачной татуировки со львом на шее

Фото: @lydiassawyer

Блогерша Лидия Сойер из Великобритании решила сделать татуировку и расплакалась из-за неудачного результата. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, инфлюэнсерша с никнеймом lydiassawyer рассказала, что попросила мастера нанести на кожу с помощью чернил изображение льва. При этом девушка продемонстрировала рисунок с животным, который она хотела набить в области шеи.

На следующих кадрах Сойер показала выполненную работу специалиста. В ролике видно, что сделанная татуировка отличается от той, которую запрашивала юзерша. По ее словам, изображение больше похоже на каракули. «Теперь мне придется потратить 320 фунтов стерлингов (29 тысяч рублей) на лазерное удаление», — призналась она.

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Подписчики, в свою очередь, возмутились качеством рисунка в комментариях под публикацией. «Как ему удалось так ошибиться?», «Вы что, не видели трафарет?», «Нужно было все-таки посмотреть его предыдущие работы», — посетовали они.

В январе блогерша Кассандра Диллон показала неудачную татуировку, с которой осталась после похода в салон. По ее словам, это был узор в виде черной неровной линии с загнутыми концами вместо изображения неполной луны. Зрители также не оценили качество рисунка и поддержали инфлюэнсершу в комментариях под публикацией.

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Екатерина Ештокина
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