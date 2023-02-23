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14:57, 23 февраля 2023Россия

Минобороны отчиталось о сбитом Су-25 ВСУ

Минобороны России сообщило, что средства ПВО сбили Су-25 ВСУ и девять БПЛА

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом отчиталось Минобороны России в своем Telegram-канале.

Помимо прочего, за сутки уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Кармазиновка, Приволье, Рубежное, Пшеничное Луганской народной республики (ЛНР), Егоровка, Первомайское, Новоандреевка Донецкой народной республики (ДНР) и Пологи Запорожской области.

22 февраля украинский самолет Су-25 был сбит расчетом переносных зенитных ракетных комплексов «Верба» в небе над Херсоном. По информации российских экстренных служб, самолет летел обстреливать Новую Каховку.

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Ранее российские средства ПВО сбили в районе села Золотая Балка Херсонской области вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. Кроме того, были уничтожены пять украинских беспилотников.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ЛНР и ДНР.

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Алина Гончарова
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