Посол России назвал две темы для обсуждения Москвы и Киева на переговорах

Посол Келин: Россия готова обсуждать с Киевом отказ от запрета всего русского на Украине

Москва в случае переговоров с Киевом готова обсуждать две основные темы. Их озвучил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью британской радиостанции LBC.

В первую очередь, это отказ от идеи запрета всего русского на Украине, в том числе российской культуры и «выдавливания русских людей с Украины».

Во-вторых, по словам Келина, российская сторона настояла бы на безопасности, «чтобы угроза больше никогда не исходила с украинской территории».

Дипломат отметил, что сейчас Киев выражает полный отказ от мирных переговоров. По словам посла, международный контроль в Донбассе потерпел неудачу, поскольку работал только в интересах Запада.

Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин назвал условие для переговоров по Украине. По его словам, переговоры могут состояться, если западные страны и украинские власти сложат оружие и прекратят обстрелы российских городов. «После этого можно будет вести обсуждение на базе новых геополитических реалий», — сказал Галузин.