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00:55, 24 февраля 2023Спорт

«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Барселону» со счетом 2:1 и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски. Фото: Carl Recine / Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» обыграл испанскую «Барселону» во втором матче 1/16 финала Лиги Европы-2022/2023. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1. Первым ворота соперников поразил форвард каталонцев Роберт Левандовски, реализовавший пенальти на 18-й минуте. В начале второго тайма бразильский хавбек англичан Фред сравнял счет, а на 73-й минуте его соотечественник Антони упрочил преимущество хозяев.

Первый матч команд состоялся на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершился вничью 2:2, после чего главный тренер МЮ Эрик тен Хаг раскритиковал арбитров. По результатам двух встреч в 1/8 финала вышли англичане. На следующей стадии турнира команда сыграет с итальянским «Ювентусом».

Российские клубы не принимают участие в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Финал турнира пройдет 31 мая 2023 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в столице Будапеште.

Ксения Курашкина
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