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14:42, 24 февраля 2023Мир

В ЕС признали отсутствие доказательств передачи Китаем оружия России

Представитель ЕС Масрали признала отсутствие доказательств передачи Китаем оружия России

Кадр: EU Debates / YouTube

У Европейского союза (ЕС) нет данных, свидетельствующих о передаче Китаем оружия России. Отсутствие подобных доказательств признала представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали, ее слова приводит ТАСС.

Вместе с тем Масрали предупредила, что Евросоюз решительно отреагирует на любую военную помощь, которая будет оказана России.

Ранее власти Соединенных Штатов заподозрили Пекин в намерении помочь России вооружениями. По словам госсекретаря Энтони Блинкен, КНР якобы планирует поставить России оружие и боеприпасы. МИД Китая призвал Вашингтон перестать распространять дезинформацию, подчеркнув, что оружие на поле боя поставляют США, а не Китай.

Кроме того, 24 февраля китайские власти опубликовали план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Виктория Кондратьева
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