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11:22, 24 февраля 2023Мир

На Западе заявили об отсутствии планов по поставкам Украине истребителей

Глава МИД Испании Альбарес заявил, что на Западе не обсуждают поставки Киеву истребителей

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

На Западе пока не обсуждают вопрос поставки Киеву истребителей. Об отсутствии подобных планов у западных союзников заявил глава МИД Испании Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

«Это не обсуждается никем из наших союзников», — заявил министр. Вместе с тем, он одобрил идею совместных закупок странами ЕС боеприпасов для Украины, подчеркнув важность единства европейцев в вопросах оказания помощи Киеву и введения санкций против России.

23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Киев. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалась, что поездка, приуроченная к годовщине с начала боевых действий, планировалась в условиях строжайшей секретности.

Ранее заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения. По ее словам, Соединенные Штаты уже ведут соответствующие обсуждения. Нуланд отметила, что подобный шаг позволит обеспечить долгосрочные потребности Киева.

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Виктория Кондратьева
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