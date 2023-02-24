На Западе заявили об отсутствии планов по поставкам Украине истребителей

Глава МИД Испании Альбарес заявил, что на Западе не обсуждают поставки Киеву истребителей

На Западе пока не обсуждают вопрос поставки Киеву истребителей. Об отсутствии подобных планов у западных союзников заявил глава МИД Испании Мануэль Альбарес в интервью газете El País.

«Это не обсуждается никем из наших союзников», — заявил министр. Вместе с тем, он одобрил идею совместных закупок странами ЕС боеприпасов для Украины, подчеркнув важность единства европейцев в вопросах оказания помощи Киеву и введения санкций против России.

23 февраля премьер-министр Испании Педро Санчес посетил Киев. В ходе визита он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщалась, что поездка, приуроченная к годовщине с начала боевых действий, планировалась в условиях строжайшей секретности.

Ранее заместитель главы Госдепартамента США Виктория Нуланд допустила поставки Киеву истребителей пятого поколения. По ее словам, Соединенные Штаты уже ведут соответствующие обсуждения. Нуланд отметила, что подобный шаг позволит обеспечить долгосрочные потребности Киева.