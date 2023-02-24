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23:38, 24 февраля 2023Мир

МИД России оценил суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине

МИД России назвал сутью резолюции Генассамблеи ООН продолжение критики в адрес России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила суть резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Западные авторы этой очередной антироссийской инициативы, лицемерно прикрываясь своей мнимой приверженностью Уставу ООН, стремились осудить принимаемые Россией меры по урегулированию ситуации в рамках специальной военной операции», — заявила Захарова. Она отметила, что в документе отсутствовали такие понятия, как диалог, призыв к переговорам без предварительных условий, недопустимость поставки оружия в зону конфликта.

«Таким образом, суть инициативы — продолжение развязанной на Западе огульной критики в адрес России, поддержка преступного националистического режима в Киеве, который коллективный Запад все последние годы целенаправленно готовил к войне против нашей страны», — добавила представитель МИД России.

23 февраля Генеральная ассамблея ООН на специальной сессии приняла антироссийскую резолюцию. Ее поддержала 141 страна. Против высказались семь государств — Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Воздержались 32 делегации, среди которых Китай, Индия, Армения, Казахстан, Иран.

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Марина Совина
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