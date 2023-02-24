Российский чемпион UFC Ислам Махачев рассказал, что общается с Бензема, Мане и Погба

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев рассказал о занятиях футболом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Боец отметил, что ему нравится играть, однако на данный момент он не согласился бы провести официальный матч из-за риска получить повреждение. «Бывают даже микротравмы и они могут тебя лишить недели тренировок, а в подготовительном процессе неделя — это очень много. Это 13-14 тренировок», — пояснил спортсмен.

Махачев также рассказал об общении с игроками европейских клубов. «Я общаюсь с [капитаном "Реала"] Бензема, с [хавбеком "Ювентуса"] Погба, подписан на [форварда "Баварии"] Мане. Переписываемся. Я слежу за футболом», — поделился он.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Всего в профессиональной карьере Махачев одержал 24 победы и потерпел одно поражение. В UFC он провел 14 поединков, проиграв один раз.