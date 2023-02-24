Бразильский форвард «Зенита» прокомментировал получение российского гражданства

Бразильский форвард «Зенита» Малком заявил, что Россия стала для него настоящим домом

Бразильский форвард «Зенита» Малком заявил, что очень счастлив получить российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Россия — страна, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом», — прокомментировал ситуацию Малком. Он пообещал делать все, что в его силах, чтобы радовать россиян своими выступлениями.

Ранее 24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист команды Клаудиньо сменили гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий «Атлетико Сеаренсе», рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их намерении получить российский паспорт.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.