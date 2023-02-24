Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
4:3
Завершен
Торпедо
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
1:5
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
3:5
Завершен
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
4:3
Завершен
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
5:4
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Майнц
Сегодня
22:30 (Мск)
Боруссия М
Германия - Бундеслига|22-й тур
21:04, 24 февраля 2023Спорт

Бразильский форвард «Зенита» прокомментировал получение российского гражданства

Бразильский форвард «Зенита» Малком заявил, что Россия стала для него настоящим домом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский форвард «Зенита» Малком заявил, что очень счастлив получить российское гражданство. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Россия — страна, которая прекрасно приняла меня, мою семью и за несколько лет стала настоящим домом», — прокомментировал ситуацию Малком. Он пообещал делать все, что в его силах, чтобы радовать россиян своими выступлениями.

Ранее 24 февраля стало известно, что Малком и еще один бразильский футболист команды Клаудиньо сменили гражданство. Бывший нападающий сборной России Ари, ныне представляющий «Атлетико Сеаренсе», рассказал, что в Бразилии осудили спортсменов, когда узнали об их намерении получить российский паспорт.

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Зеленский заявил о подготовке к военному захвату Крыма
Кремль раскрыл содержание разговора Путина и Эрдогана
Диетолог Гинзбург назвал лучшее масло для жарки
Пекин призвал Москву и Киев возобновить переговоры без предварительных условий
Макрон и Шольц просили Зеленского начать переговоры с Россией
США выделили Украине 10 миллиардов долларов на поддержку власти
Представители России покинули зал Совбеза ООН перед выступлением спикеров из ЕС
Швейцария заявила о готовности организовать переговоры по конфликту на Украине
Бразильский форвард «Зенита» прокомментировал получение российского гражданства
Зеленский заявил об отсутствии планов вторжения в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.