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23:12, 24 февраля 2023Спорт

Мостовой высказался против выступления легионеров «Зенита» за сборную России

Александр Мостовой высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России
Александр Мостовой

Александр Мостовой. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался против выступления за национальную команду легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, получивших российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев?» — заявил Мостовой. Он отметил, что Малком и Клаудиньо усилили бы команду, но добавил, что не видит в этом смысла.

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26 мая 2022

Ранее 24 февраля стало известно, что игроки петербургской команды сменили гражданство. В Российском футбольном союзе (РФС) отмечали, что есть теоретическая возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ксения Курашкина
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