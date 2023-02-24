Мостовой высказался против выступления легионеров «Зенита» за сборную России

Александр Мостовой высказался против выступления Малкома и Клаудиньо за сборную России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался против выступления за национальную команду легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо, получивших российское гражданство. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Зачем тогда все вокруг орут, что надо развивать своих игроков? В стране живут 150 миллионов человек, строятся стадионы, центры подготовки, развиваются академии, а мы будем заигрывать бразильцев?» — заявил Мостовой. Он отметил, что Малком и Клаудиньо усилили бы команду, но добавил, что не видит в этом смысла.

Ранее 24 февраля стало известно, что игроки петербургской команды сменили гражданство. В Российском футбольном союзе (РФС) отмечали, что есть теоретическая возможность выступления Малкома и Клаудиньо за сборную.

Малком играет за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.