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03:33, 24 февраля 2023Россия

Песков опроверг информацию о планах Путина обратиться к россиянам 24 февраля

Песков заявил, что Путин не будет обращаться к россиянам в годовщину начала СВО на Украине

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что российский лидер Владимир Путин планировал обратиться к гражданам страны в пятницу, 24 февраля, сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин не собирается выступать с каким-либо обращением в годовщину начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к согражданам президент Владимир Путин объяснил, что такие действия стали ответом на просьбы о помощи республик Донбасса. В качестве целей спецоперации были обозначены денацификация и демилитаризация Украины.

21 февраля во время оглашения послания Федеральному собранию глава государства заявил, что участников СВО поддерживают во всей России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц дал обещание продолжать искать диалог с Путиным по ситуации на Украине. Он выразил уверенность в том, что это необходимо делать даже в том случае, если время для переговоров еще не пришло.

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Марина Совина
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