В России высказались об ответе на санкции США к годовщине СВО
Россия может проигнорировать новый пакет санкций США, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Так о возможном ответе на ограничения Вашингтона в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
Новые ограничения
Министерство финансов США ввело санкции против 22 физических и 83 юридических лиц. Они затронули губернаторов 47 российских регионов, девять федеральных министров, ряда российских банков и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам Дмитрия Новикова, это было ожидаемо.
Это уже стало константой российской жизни в части международных отношений. США никогда не заявляли за последнее время, что прекратят политику санкционного давления. Эта политика продолжается вкупе с действиями Европейского союза (ЕС). То, что очередная порция санкций будет объявлена, было ясно
«Возникает все более устойчивое ощущение, что при формировании очередных санкционных пакетов нашим бывшим партнерам, а теперь оппонентам, становится все труднее формировать списки, выбирать объекты для давления. Все то, что должно было всерьез и по-крупному повлиять на российскую экономику, принято. Нельзя сказать, что это не влияет, нельзя. Но расчет, что это обрушит российскую политическую и экономическую систему, не удался, мы в достаточной степени выработали иммунитет к такого рода давлению», — сказал депутат.
Ответ России
России не стоит спешить с ответными ограничениями в отношении США, считает Дмитрий Новиков.
Спешить, лихорадочно что-то придумывать нет никакой необходимости. Может быть, проигнорировать подобного рода политические действия было бы наилучшим политическим ответом
«Надо очень внимательно посмотреть на те плоскости экономического взаимодействия, которые еще сохраняются, и вычленить те позиции, которые могут оказаться по-настоящему болезненными для тех или иных отраслей экономики США. [Надо] подготовить эти меры санкционного характера на тот момент, когда потребуется ответить не на дежурное объявление санкций, а нанести серьезный встречный удар экономического характера», — заключил он.
США анонсировали новый пакет санкций 24 февраля. Белый дом сообщал, что они коснутся не только России, но и физических и юридических лиц из третьих стран, поддерживающих военные действия Москвы.
Ранее о санкциях к годовщине начала спецоперации объявила Великобритания. В список попали 92 физических и юридических лица. Также ограничения ввела Австралия.
26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины и вывода с территории страны российских сил.