В России высказались об ответе на санкции США к годовщине СВО

Депутат Новиков предложил проигнорировать санкции США к годовщине СВО против России

Россия может проигнорировать новый пакет санкций США, приуроченный к годовщине начала специальной военной операции (СВО) на территории Украины. Так о возможном ответе на ограничения Вашингтона в беседе с «Лентой.ру» высказался первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Новые ограничения

Министерство финансов США ввело санкции против 22 физических и 83 юридических лиц. Они затронули губернаторов 47 российских регионов, девять федеральных министров, ряда российских банков и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). По словам Дмитрия Новикова, это было ожидаемо.

Это уже стало константой российской жизни в части международных отношений. США никогда не заявляли за последнее время, что прекратят политику санкционного давления. Эта политика продолжается вкупе с действиями Европейского союза (ЕС). То, что очередная порция санкций будет объявлена, было ясно Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Возникает все более устойчивое ощущение, что при формировании очередных санкционных пакетов нашим бывшим партнерам, а теперь оппонентам, становится все труднее формировать списки, выбирать объекты для давления. Все то, что должно было всерьез и по-крупному повлиять на российскую экономику, принято. Нельзя сказать, что это не влияет, нельзя. Но расчет, что это обрушит российскую политическую и экономическую систему, не удался, мы в достаточной степени выработали иммунитет к такого рода давлению», — сказал депутат.

Ответ России

России не стоит спешить с ответными ограничениями в отношении США, считает Дмитрий Новиков.

Спешить, лихорадочно что-то придумывать нет никакой необходимости. Может быть, проигнорировать подобного рода политические действия было бы наилучшим политическим ответом Дмитрий Новиков депутат Госдумы

«Надо очень внимательно посмотреть на те плоскости экономического взаимодействия, которые еще сохраняются, и вычленить те позиции, которые могут оказаться по-настоящему болезненными для тех или иных отраслей экономики США. [Надо] подготовить эти меры санкционного характера на тот момент, когда потребуется ответить не на дежурное объявление санкций, а нанести серьезный встречный удар экономического характера», — заключил он.

США анонсировали новый пакет санкций 24 февраля. Белый дом сообщал, что они коснутся не только России, но и физических и юридических лиц из третьих стран, поддерживающих военные действия Москвы.

Ранее о санкциях к годовщине начала спецоперации объявила Великобритания. В список попали 92 физических и юридических лица. Также ограничения ввела Австралия.

26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что США готовы смягчить действующие антироссийские санкции ради проведения переговоров по урегулированию конфликта на территории Украины и вывода с территории страны российских сил.