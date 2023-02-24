Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши
Зампред Совбеза Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши
Необходимо отодвинуть угрозы для России как можно дальше от ее рубежей. К этому призвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, необходимо достичь всех целей специальной военной операции. «Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши», — написал Медведев.
Он также указал, что мотивы главных соперников России заключаются в максимальном ослаблении Москвы. Поэтому страны Запада не заинтересованы в прекращении конфликта. Вместе с тем рано или поздно какое-то соглашение все же возникнет, убежден Медведев, и тогда начнутся «изматывающие месяцы и годы противостояния».