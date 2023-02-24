Зампред Совбеза Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши

Необходимо отодвинуть угрозы для России как можно дальше от ее рубежей. К этому призвал зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, необходимо достичь всех целей специальной военной операции. «Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши», — написал Медведев.

Он также указал, что мотивы главных соперников России заключаются в максимальном ослаблении Москвы. Поэтому страны Запада не заинтересованы в прекращении конфликта. Вместе с тем рано или поздно какое-то соглашение все же возникнет, убежден Медведев, и тогда начнутся «изматывающие месяцы и годы противостояния».