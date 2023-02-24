Овечкин провел первый матч в НХЛ после смерти отца

Овечкин провел первый матч в НХЛ после смерти отца, «Вашингтон» проиграл «Анахайму»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел первый матч в лиге после смерти отца Михаила. Статистика доступна на сайте организации.

В матче регулярного чемпионата НХЛ, прошедшего в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», команда проиграла «Анахайм Дакс» со счетом 2:4. Поражение стало шестым подряд для «Вашингтона». Последний раз клуб показывал подобный результат в октябре 2003 года. Овечкин не отметился полезными действиями и заработал минус два очка полезности.

Овечкин прилетел в США утром 22 февраля. Отмечалось, что «Вашингтон» был готов предложить хоккеисту дополнительные дни отдыха.

15 февраля Овечкин сообщил о смерти отца Михаила. Днем ранее хоккеист покинул расположение «Вашингтона» и улетел в Москву.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м.