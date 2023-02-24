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14:30, 24 февраля 2023Россия

В Совфеде оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине

Сенатор Косачев: план Китая по Украине хорош всем, что отличает его от плана Зеленского

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Предложенный Китаем план по мирному урегулированию на Украине хорош всем, что отличает его от плана украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Отличия — практически в каждом пункте. Этим китайский план и хорош», — заметил сенатор.

Ранее план Китая по мирному урегулированию на Украине оценили в Европейском союзе. Высказывая свое мнение по данному вопросу, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала учитывать, что Китай занял сторону России в конфликте, поскольку его лидер Си Цзиньпин подписал с российским президентом Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.

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Варвара Кошечкина
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