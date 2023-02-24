В Совфеде оценили план Китая по мирному урегулированию на Украине

Сенатор Косачев: план Китая по Украине хорош всем, что отличает его от плана Зеленского

Предложенный Китаем план по мирному урегулированию на Украине хорош всем, что отличает его от плана украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Отличия — практически в каждом пункте. Этим китайский план и хорош», — заметил сенатор.

Ранее план Китая по мирному урегулированию на Украине оценили в Европейском союзе. Высказывая свое мнение по данному вопросу, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала учитывать, что Китай занял сторону России в конфликте, поскольку его лидер Си Цзиньпин подписал с российским президентом Владимиром Путиным заявление «о безграничной дружбе» в феврале 2022 года, незадолго до начала спецоперации на Украине.

24 февраля Китай опубликовал план мирного урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Главными предложениями Пекина является возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий. Китай призвал стороны уважать суверенитет всех стран с соблюдением Устава ООН и отказаться от менталитета холодной войны.