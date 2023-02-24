В МЧС назвали необходимый для разминирование Донбасса срок

МЧС ДНР: для разминирования Донбасса потребуется от 20 до 30 лет

Разминирование Донбасса может занять от 20 до 30 лет. Об этом в эфире донецкого телеканала «Оплот ТВ» заявил заместитель начальника отряда пиротехнических работ МЧС ДНР Дмитрий Пятковский.

Пятковский рассказал, что сотрудники МЧС разминировали тыловые города, но не до конца. «Чуть-чуть там где-то осталось..» — отметил он.

По словам представителя ведомства, если заниматься сплошным разминированием, то это займет долгие года. Ориентировочно на это потребуется 20-30 лет. По его словам, только запрещенных противопехотных мин-«лепестков» на территории ДНР разбросано несколько тысяч штук.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают подкрепления, минируют подходы к своим позициям и строят фортификационные сооружения около Часова Яра вблизи Артемовска (украинское название — Бахмут). О подготовке к обороне рассказал подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

18 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в Артемовске пока не видят признаков отвода военных ВСУ. Также, по его словам, позиции российских сил в районе города улучшились — армия взяла под контроль населенный пункт Прасковьевка и таким образом приблизилась к перекрытию оставшейся дороги на Часов Яр. Это позволит перерезать украинским бойцам пути снабжения на этом участке.

