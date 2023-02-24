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15:55, 24 февраля 2023Спорт

Иностранный футболист ЦСКА ответил на вопрос о безопасности нахождения в России

Бразильский футболист ЦСКА Виллиан Роша заявил, что чувствует себя в безопасности в России

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о безопасности нахождения в России. Его слова приводит Sport24.

«В России все совершенно спокойно, чувствую себя комфортно», — заявил иностранный футболист. Он подчеркнул, что семья и агенты поддержали его при выборе клуба, посчитав, что ЦСКА станет отличным вариантом для продолжения карьеры. Роша добавил, что сделал этот выбор осознанно.

Защитник подписал контракт с ЦСКА в сентябре 2022 года. Соглашение действует до сезона-2024/2025. Роша известен по выступлениям за португальские «Кова-да-Пиедади» и «Портимоненсе».

В сентябре 2022 года американский баскетболист «Самары» Кей Си Риверс ответил на вопрос о безопасности нахождения в России. Спортсмен заявил, что ему комфортно играть в России на фоне текущей политической ситуации. Он подчеркнул, что не чувствует беспокойства.

Анастасия Борисова
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