В Севастополе заявили о невозможности подлета беспилотников со стороны бухты

Губернатор Развожаев: подлет к Севастопольской бухте после атак дронов стал невозможен

Подлет к Севастопольской бухте после атак дронов стал невозможен, поскольку Черноморский флот России сделал выводы и принял соответствующие меры. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас подлет со стороны бухты невозможен. Мы видим, что уже вообще к территории Севастополя, к городской инфраструктуре, ко входу в бухту ничего не долетает и сбивается гораздо раньше», — указал глава города.

Развожаев добавил, что в настоящее время ведется профессиональная работа, в том числе в вопросах усиления вооружения. Он подчеркнул, что результативные попытки атак беспилотников отсутствуют, а случающиеся происходят на значительном расстоянии от берега.

Ранее, 17 февраля, губернатор сообщил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС в Севастополе.

В августе 2022 года БПЛА пролетел над крышей штаба Черноморского флота в Севастополе. По словам Развожаева, его сбили прямо над штабом — дрон упал на кровлю и загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.

