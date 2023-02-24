США усомнились в возможности весной передать Киеву беспилотники Switсhblade

Пентагон усомнился в возможности весной передать Киеву беспилотники Switсhblade

В Пентагоне не уверены, что успеют поставить Киеву беспилотники Switchblade 600 этой весной. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства, бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли переданы эти дроны к моменту начала «украинского наступления», военный отметил, что не обладает информацией о временных рамках. «Не думаю, что это будет так», — добавил он.

Switchblade 600 вошли в новый пакет военной помощи Киеву, о котором США объявили ранее 24 февраля. Помимо этих дронов, Украине решили передать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) CyberLux K8, Altius-600, Jump 20 и оборудование для обнаружения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Кроме того, в пакет на сумму два миллиарда долларов включены дополнительные боеприпасы для артиллерийских реактивных систем залпового огня HIMARS и ракетных систем лазерного наведения, снаряды для 155-миллиметровых артиллерийских установок, а также средства для разминирования и коммуникационное оборудование.

Switchblade 600 — дрон камикадзе, производимый американской компанией AeroVironment. Этот барражирующий снаряд с повышенной боевой нагрузкой способен после запуска до 40 минут оставаться в воздухе и самостоятельно выискивать цель.