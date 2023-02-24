В Чехии раскритиковали местного хоккеиста за игру в форме милитари на матче КХЛ

Глава Федерации хоккея Чехии Гадамчик раскритиковал хоккеиста СКА Яшкина за форму милитари

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик раскритиковал нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина за игру в форме милитари на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Его слова приводит Sport.cz.

«Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России. Такой человек не может представлять нашу страну», — заявил Гадамчик. Он обратил внимание на то, что Яшкин также имеет российское гражданство и определился со своим выбором. По мнению главы федерации, он сам несет ответственность за свои действия.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. Яшкин назвал решение неприятным.

Яшкин родился в России, но затем вместе с семьей переехал в Чехию и получил чешское гражданство. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталс» и «Аризона Койотис». С лета 2022-го форвард представляет СКА.