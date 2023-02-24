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11:06, 24 февраля 2023Спорт

В Чехии раскритиковали местного хоккеиста за игру в форме милитари на матче КХЛ

Глава Федерации хоккея Чехии Гадамчик раскритиковал хоккеиста СКА Яшкина за форму милитари
Дмитрий Яшкин (справа)

Дмитрий Яшкин (справа). Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Президент Федерации хоккея Чехии Алоис Гадамчик раскритиковал нападающего петербургского СКА Дмитрия Яшкина за игру в форме милитари на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Сочи». Его слова приводит Sport.cz.

«Мы расходимся во мнениях по вопросу морали с ребятами, которые подписали контракты в России. Такой человек не может представлять нашу страну», — заявил Гадамчик. Он обратил внимание на то, что Яшкин также имеет российское гражданство и определился со своим выбором. По мнению главы федерации, он сам несет ответственность за свои действия.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. Яшкин назвал решение неприятным.

Яшкин родился в России, но затем вместе с семьей переехал в Чехию и получил чешское гражданство. Он выступал в Национальной хоккейной лиге за такие клубы, как «Вашингтон Кэпиталс» и «Аризона Койотис». С лета 2022-го форвард представляет СКА.

Анастасия Борисова
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