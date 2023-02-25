Выстрелившего в сотрудника ОМОНа в Петербурге мужчину арестовали

Суд в Санкт-Петербурге на два месяца арестовал мужчину, выстрелившего в сотрудника ОМОНа

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, выстрелившего 24 февраля в сотрудника ОМОНа. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города в Telegram.

Обвиняемый заключен под стражу до 23 апреля. Отмечается, что мужчина не возражал против заключения в СИЗО и частично признал вину по выдвинутому обвинению.

Следствие заявило, что пока не установлены все возможные причастные к преступлению или способствовавшие ему. В СК также утверждают, что Хачикян может быть причастен к другим преступлениям против государственной власти, а также якобы разделяет взгляды группировки «Артподготовка» (признана террористической и запрещена в РФ).

24 февраля возле станции метро «Гостиный Двор» в центре Санкт-Петербурга ранили сотрудника ОМОНа. 50-летний мужчина начал вести себя неадекватно, при попытке задержать его он выстрелил в силовика.

Позднее стало известно, что подозреваемым оказался уроженец Узбекистана, а причиной конфликта стала громкая музыка.