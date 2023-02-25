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11:39, 25 февраля 2023Россия

В России высказались о планах Зеленского по захвату Крыма

Депутат Чепа заявил об отсутствии возможностей у Украины захватить Крым

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности страны захватить Крым не имеет под собой никаких возможностей. Это не что иное, как объяснение потребностей в том оружии, которое Украина просит у Запада. Так в разговоре с «Лентой.ру» высказался о планах Киева первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина готовится захватить Крым. При этом конкретных сроков он называть не стал, но сообщил о моральной и технической готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В сегодняшней ситуации со стороны Украины это (захват Крыма — прим. «Ленты.ру») невозможно, судя по состоянию их вооруженных сил

Алексей Чепадепутат Госдумы

Несмотря на тот факт, что украинцы обучаются в странах НАТО, все их действия в основном направлены на оборону, отметил Чепа. Он добавил, что наступательные действия требуют абсолютно другое количество войск, немного другую технику и другую стратегическую обстановку.

«Заявление Зеленского — это не угроза, а заявка на то, чтобы оправдать свои просьбы в поставках оружия на Западе. Блеф, и это хорошо понимают большинство людей. Это заявление не имеет под собой никаких возможностей», — заявил депутат.

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Президент США Джо Байден также высказался о планах своего украинского коллеги. В беседе с телеканалом ABC News он допустил, что возвращение Украиной Крыма может затянуться. Американский лидер отметил, что перед тем, как это произойдет, может быть переходный период. «Не все сразу», — сказал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что Крым, как и Донбасс, является субъектом РФ и безопасность региона обеспечена надежно.

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Варвара Кошечкина
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