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20:59, 25 февраля 2023Спорт

Хет-трик Роналду принес «Аль-Насру» победу в матче чемпионата Саудовской Аравии

Хет-трик Роналду помог «Аль-Насру» победить «Дамак» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Al-Nassr FC / Reuters

«Аль-Наср» победил «Дамак» в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 3:0. Победу команде принес португальский нападающий Криштиану Роналду, оформивший хет-трик. 38-летний нападающий отличился на 18-й, 23-й и 44-й минутах матча, забив первый мяч с пенальти.

9 февраля Роналду оформил покер в составе «Аль-Насра». Это помогло клубу обыграть «Аль-Вехду» (4:0). Первый мяч капитан «Аль-Насра» забил на 21-й минуте, затем отличился на 40-й и 51-й минутах. Окончательный счет во встрече форвард установил на 61-й минуте.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Дарья Коршунова
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